Mar Rosso, missile Houthi contro un mercantile: gli Usa sparano

31 dicembre 2023 a

a

a

La guerra in Medio Oriente incendia il Capodanno. C'è stato un nuovo attacco missilistico a una nave mercantile in transito nel Mar Rosso dalle zone dello Yemen controllate dal gruppo terroristico Houthi.

Secondo quanto riferito dal Comando Centrale degli Stati Uniti una nave battente bandiera di Singapore è stata attaccata da un missile balistico, provocando la risposta militare delle forze americane.

Si tratta del 23esimo attacco registrato dal 19 novembre, data in cui sono cominciate queste azioni di guerriglia portate dai ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran, dichiarate come rappresaglia per la guerra di Israele in corso a Gaza. Le forza americane hanno comunicato anche che non si sono registrati feriti e l'imbarcazione, di proprietà danese, ha potuto salpare di nuovo.

In risposta all'attacco dei ribelli Houthi, il cacciatorpediniere Uss Gravely ha abbattuto due missili balistici antinave, come ha precisato appunto il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) sul suo profilo X (ex Twitter). La nave container battente bandiera di Singapore e gestita dalla Danimarca, Maersk hangzhou, ha chiesto assistenza dopo essere stata colpita da un missile mentre stava navigando nel Mar Rosso meridionale. Le navi Uss Gravely e Uss laboon hanno risposto alla richiesta della Maersk hangzhou e durante l'intervento la Uss Gravely ha abbattuto due missili balistici antinave sparati da aree controllate dagli Houthi.