Pecco Bagnaia ignora Valentino Rossi: il video che sconvolge i tifosi

Quello di Pecco Bagnaia è stato un garone da restare impresso nella leggenda. Il ducatista si è preso una super vittoria a Jerez, resistendo al duello con Marquez, rosicchiando così punti al leader della classifica Martín (caduto all’11° giro).

Nel parco-chiuso, però, ha ‘snobbato’ Valentino Rossi, pronto a festeggiarlo per la sua super vittoria. Tutto è nato quando Pecco è andato a salutare anche gli uomini della VR46, che erano lì a fianco intenti a festeggiare il terzo posto centrato da Marco Bezzecchi. Mentre lui stringeva la mano a tutti i membri della squadra di Tavullia che si congratulavano con lui, ha dimenticato il Dottore, che si avvicinava con un sorriso sornione. Ha tirato dritto, di fatto, ignorandolo, anche quando quest'ultimo prima a voce e poi con un eloquente gesto ha cercato di attirare la sua attenzione.

Soltanto alcuni minuti più tardi il piemontese, probabilmente avvertito da qualcuno, si è accorto della gaffe commessa, tornando poi nella zona riservata agli uomini della VR46 per salutare Valentino Rossi e approfittarne per farsi scattare una foto insieme a lui e al grande amico Bezzecchi. Dopo aver rimediato all'involontaria gaffe iniziale, in occasione del collegamento TV con Sky dopo la cerimonia del podio, Bagnaia ha trovato il modo per ‘farsi perdonare' definitivamente. La risposta agli elogi di Valentino Rossi ha mostrato infatti tutta la riconoscenza che il due volte campione della MotoGP ha nei confronti del 45enne di Tavullia: "Volevo dirti che da oggi sarò in debito con te per tutta la vita, non so se riuscirò a fare qualcosa di bello come hai fatto te oggi”, sono state le parole di Rossi in trasmissione. "Secondo me hai già dato, quindi va bene così, siamo pari”, la risposta del Ducatista, a sottolineare l'importanza avuta dal ‘Dottore' nella sua vita come uomo e come pilota. Insomma, una amicizia indiscutibile nonostante la cadde di Pecco.