New York, misteriose esplosioni nel sottosuolo: tremano gli edifici, il sospetto

02 gennaio 2024

Misteriose esplosioni sono state segnalate a New York. I vigili del fuoco statunitensi si sono mobilitati nella mattinata di martedì 2 gennaio dopo che alcune persone hanno denunciato alcune scosse che hanno fatto tremare gli edifici e il suolo a Roosevelt Island. A riferirlo è l'emittente televisiva "Abc News", secondo cui le esplosioni hanno causato una interruzione delle forniture di energia elettrica sull'isola.

Immagini della scena dell'incidente trasmesse dai media mostrano le scosse che si sarebbero verificate all'interno di condutture di servizio sotterrane. Il traffico stradale non è stato interrotto, ma il dipartimento di polizia ha sgomberato l'area dell'incidente, dove sono in corso accertamenti. Le esplosioni non avrebbero causato vittime o feriti, mentre l’Integrità strutturale degli edifici è oggetto di verifiche.

In ogni caso i soccorsi hanno attivato il protocollo di risposta all'emergenza. Secondo quanto riferito dal 'The Independent' i Vigili del Fuoco ritengono che a causare l'incidente sia stato "un trasformatore" di energia. In sostanza, si sarebbero verificate alcune interruzioni di corrente. Diversi residenti hanno riferito di essere stati svegliati improvvisamente da forti rumori e dalla sensazione che i loro edifici tremassero. Anche persone nell'Upper East Side e ad Astoria nel Queens hanno riferito di aver sentito piccoli tremori.