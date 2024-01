Paesi Baltici, l'annuncio: "Linea di difesa al confine con la Russia"

19 gennaio 2024 a

Estonia, Lettonia e Lituania hanno raggiunto un accordo sulla creazione di una "linea di difesa" al confine con la Russia. Lo ha riferito il ministero della Difesa estone Hanno Pevkur. "Gli Stati baltici hanno accettato di creare una linea di difesa baltica lungo il confine orientale. È imperativo usare il tempo con saggezza per aumentare la prontezza della difesa", ha detto il ministero in un post pubblicato sulla sua pagina Twitter.

Il ministero della Difesa dell’Estonia ha chiarito che l’accordo linea è stato firmato oggi 19 gennaio a Riga dai capi dei dipartimenti della difesa delle tre repubbliche. Lo scopo della creazione di una "zona difensiva" nei prossimi anni sarà quello di "scoraggiare e, se necessario, difendersi da una minaccia militare".

I tre Stati baltici hanno concordato di dotare i loro confini con la Russia e la Bielorussia di "strutture di difesa" ad hoc per contrastare eventuali minacce militari, nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina: "L'Estonia, la Lettonia e la Lituania costruiranno strutture difensive anti-mobilità nei prossimi anni", si legge in un comunicato stampa.

Secondo le stime citate dall’agenzia di stampa Err, si prevede che nelle zone di confine dell’Estonia ci saranno fino a 600 bunker. Inoltre, in caso di conflitto, come strutture difensive verranno utilizzati filo spinato e i cosiddetti denti di drago, nonché mine anticarro. "La guerra della Russia in Ucraina ha dimostrato che, oltre alle attrezzature, alle munizioni e alla manodopera, abbiamo bisogno anche di strutture di difesa fisica al confine per proteggere l’Estonia", ha spiegato Pevkur, sottolineando che lo scopo della difesa strutture è prevenire un conflitto militare nella regione del Baltico. "Lo facciamo affinché il popolo estone possa sentirsi sicuro, ma se dovesse presentarsi il minimo rischio, saremmo pronti ad affrontare rapidamente eventuali sviluppi", ha concluso.