Russia, "Putin li vuole tutti": la minaccia nel cuore dell'Europa

20 gennaio 2024

Vuole tutto, Vladimir Putin. Il presidente russo "non si accontenterà di così poco". La minaccia russa non si limiterà all'Ucraina, spiega Mykhailo Podolyak, consigliere per la sicurezza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una intervista alla tedesca Bild. E se l'Occidente diminuirà il suo sostegno economico e militare a Kiev, il rischio per l'Europa crescerà esponenzialmente.

A quasi 2 anni dall'invasione, l'Ucraina chiede più armi agli alleati. "In questa fase della guerra il problema è che non è distribuito in modo omogeneo il numero delle armi, dei droni, delle granate o dei colpi di artiglieria", ha detto Podolyak, convinto della necessità di un rafforzamento al massimo delle difese dell'Ucraina con armi ad alta tecnologia. Servono investimenti nella produzione militare, ha incalzato, citando "missili a lunga gittata, droni, granate o colpi di artiglieria" e insistendo su un "gran numero di armi".

"L'intera linea del fronte è di ben 1.300 chilometri - ha rimarcato il consigliere del presidente - e i combattimenti avvengono su 600-800 chilometri". Podolyak ha quindi parlato di una situazione definita difficile dal punto di vista militare perché non cala l'intensità degli scontri, anche se - ha detto - in un anno non si sono registrate avanzate significative della Russia. "La Russia combatte in massa, è stata effettuata una mobilitazione segreta, molta forza lavoro è stata mandata al fronte, molti equipaggiamenti sono stati concentrati e va distrutto tutto".

Secondo le idee del leader russo Putin la guerra dovrebbe andare avanti "fin quando non conquisterà l'intero territorio dell'Ucraina, non otterrà il dominio in Europa, conquisterà altri territori dello spazio post-sovietico". "Nessuno - ha affermato - avvia una grande guerra dopo aver distrutto la sua reputazione e i rapporti se vuole accontentarsi di poco".