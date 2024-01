Giorgia Meloni in Turchia, applausi e parole di stima: come viene accolta

20 gennaio 2024 a

È atterrata questa mattina a Istanbul il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che questa sera vedrà il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Sul tavolo tanti temi, tra cui le guerre in Ucraina e nella Striscia di Gaza, gli scambi commerciali militari e i rapporti tra l'Unione europea e Ankara. Prima del bilaterale, però, la premier si è concessa una passeggiata nel Gran Bazar, tra tappeti e ceramiche, e poi un pranzo a base di kebab e tè nello storico ristorante Havuzlu. Durante la camminata, in molti l'hanno riconosciuta e le hanno rivolto parole di stima. C'è anche chi le ha fatto degli applausi, mentre lei si muoveva scortata dalle guardie armate turche.

Meloni, dunque, non ha potuto fare a meno di ringraziare i passanti turchi per il loro calore. A un certo punto, come riporta Repubblica, si è anche fermata a parlare con un gruppo di negozianti e clienti del bazar. “Siamo appena stati all’estero, in Francia - le hanno detto —. Ma amiamo sempre andare in Italia”. E lei allora li ha esortati dicendo: “Tornate!”. Subito dopo, la premier è andata via per dirigersi al palazzo presidenziale. Erdogan, in realtà, la presidente del Consiglio lo aveva già visto a Vilnius, a Dubai e al G20 di Bali del novembre 2022. Poi ci sono stati anche vari contatti telefonici dopo il terremoto al confine con la Siria e dopo la rielezione di Erdogan.