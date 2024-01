Kate Middleton, quattro camere e delfini dorati: dove si trova ora

30 gennaio 2024 a

a

a

Dopo quasi due settimane di ricovero, Kate Middleton ha lasciato la London Clinic ed è finalmente a casa. La principessa del Galles ha subito un intervento chirurgico all'addome, come comunicato in una nota da Kensington Palace. Ora un portavoce ha fatto sapere che "la principessa è tornata a casa a Windsor per continuare il suo recupero. Sta facendo buoni progressi". Non si sa bene che tipo di operazione abbia subito, anche se l'ipotesi più diffusa è che si sia trattato di diverticolite acuta. Si sa invece che la futura regina d'Inghilterra potrà tornare ai suoi impegni pubblici solo dopo Pasqua.

La Middleton, dunque, trascorrerà i prossimi tre mesi all'Adelaide Cottage a Windsor. Con lei il principe William e i loro tre figli, George, Charlotte e Louis. La famiglia si è trasferita in quella proprietà nell'estate del 2022 dopo aver lasciato la casa reale a Londra. L'Adelaide Cottage è molto vicino al Castello di Windsor, cosa che permetterà ai principi di salutare più facilmente re Carlo quando quest'ultimo sarà al Castello. La casa ha quattro camere da letto e all'esterno una depandance. Caratteristica particolare del cottage un camino in marmo in stile egiziano. E non solo: una certa attenzione la merita anche la camera da letto dei principi che, secondo i più informati, sarebbe dotata di un soffitto a volta con delfini dorati. A garantire una certa privacy alla famiglia, secondo il MailOnline, sette ingressi e uscite.