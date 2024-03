"La Germania vuole attaccare la Russia": il mistero dell'audio che fa tremare il mondo

03 marzo 2024 a

"Attacchi programmati alla Russia". Un vero e proprio giallo sta mettendo a rischio la poltrona di cancelliere di Olaf Scholz. Alcune intercettazioni dei piani alti dell'esercito tedesco avrebbero messo in allarme Mosca dato che i militari parlerebbero di un attacco verso la Russia.

Alla Cnn, un portavoce del ministero della Difesa di Berlino ha detto: “Secondo la nostra valutazione, è stata intercettata una conversazione nel settore dell’aeronautica militare. Al momento non siamo in grado di dire con certezza se siano state apportate modifiche alla versione registrata o scritta che circola sui social network”.

Nell’audio di 38 minuti, alcuni ufficiali tedeschi parlerebbero anche del posizionamento di alcuni missili su obiettivi come un ponte sullo stretto di Kerch che unisce la terraferma russa alla Crimea. Immediata la reazione di Mosca con le parole di Dmtri Medvedev: "I nostri storici avversari, i tedeschi, si sono trasformati ancora una volta nei nostri acerrimi nemici. Basta dare un’occhiata a quanto approfonditamente e in che dettaglio i crucchi discutono di attacchi missilistici a lungo raggio sul territorio russo e scelgono obiettivi e modi più praticabili per danneggiare la nostra Patria e il nostro popolo. E lo fanno senza tralasciare la retorica ingannevole sul non coinvolgimento della Germania nel conflitto. Solo poco tempo fa, qualcuno avrebbe potuto immaginarlo? E come si fa a reagire a questo in modo diplomatico? Io non lo so. Ma so una cosa. Il motto della seconda guerra mondiale è tornato attuale: morte ai fascisti".