Kate Middleton, il dettaglio nella foto che scatena le malelingue

Kate Middleton continua a tenere con il fiato sospeso i suoi sudditi. La principessa del Galles, come è noto, sarebbe stata sottoposto a un intervento abbastanza importante all'addome che l'ha costretta ad abbandonare la scena per parecchio tempo. Secondo le indiscrezioni che sono arrivate dalla Royal Family, la Middleton dovrebbe tornare dopo Pasqua. Ma il silenzio e alcuni atteggiamenti di William negli ultimi tempi hanno scatenato una vera e propria corsa al pettegolezzo, come accade spesso in questi casi. E anche la prima foto della principessa dopo l'intervento apparsa su Tmz e rilanciata in tutto il mondo ha scatenato qualche voce complottista.

Infatti c'è chi sostiene che quella a bordo dell'Audi 4x4 al fianco della madre non sia Kate ma Pippa, la sorella. Ma non finisce qui. Le malelingue dei social sostengono che quella nella foto potrebbe essere una sosia di Kte per cercare di spegnere le illazioni della stampa e soprattutto per tranquillizzare l'opinione pubblica britannica che con Re Carlo malato e la principessa lontano dai riflettori teme un crollo della monarchia.

Anche Camilla che in questi giorni ha sostituito Carlo nelle apparizioni pubbliche ha dovuto battere ritirata prendendosi un periodo di riposo. Un altro dettaglio che preoccupa e non poco la Gran Bretagna. Staremo a vedere come andrà a finire.