Kate Middleton, la frase rubata di William: "Lei è quella"

15 marzo 2024 a

a

a

Il caso della foto taroccata da Kate Middleton continua a far parlare sia il Regno Unito che il mondo intero. La principessa del Galles aveva ammesso di essere stata lei a diffondere la foto, dopo essersi cimentata in qualche ritocco. Ma la maggior parte degli osservatori non sembra averle creduto. Più una goffa retromarcia dopo la scoperta delle modifiche apportate. Specie in un momento in cui fioccavano le polemiche e le illazioni attorno alle condizioni della consorte del principe William, malata ormai da mesi.

La futura regina aveva provato a giustificare il falso con un messaggio scritto di suo pugno: "Come molti fotografi amatoriali, ogni tanto faccio esperimenti con il fotoritocco. Volevo esprimere le mie scuse per l’eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato abbiano passato una felice festa della mamma. C".

"Di cosa soffre da anni". Kate Middleton, la gola profonda: drammatico tam tam

Tutto ciò non era bastato e quindi ecco che anche il principe William ha dovuto metterci la faccia. Il reale, durante un evento di beneficenza dell'associazione intitolata alla madre Diana, ha scherzato sul malinteso: "Mia moglie è quella artistica". Queste le poche parole, mentre si cimentava a decorare i biscotti con dei ragazzini.

William è poi intervenuto a durante le premiazioni dall'associazione benefica, ricordando Lady D: "So che sarebbe stata onorata di vedere un ente di beneficenza a suo nome svolgere un lavoro così stimolante per elevare i giovani da tutti gli angoli del globo. Mi ha insegnato che ognuno ha il potenziale per restituire qualcosa; che tutti coloro che hanno bisogno meritano un sostegno nella vita. Quell'eredità è qualcosa su cui sia Catherine che io abbiamo cercato di concentrarci attraverso il nostro lavoro, così come hanno fatto i 50.000 giovani che hanno ricevuto un Diana Award negli ultimi 25 anni. Sono così orgoglioso di vedere questa convinzione di mia madre manifestata negli straordinari giovani che stasera ricevono il Legacy Award".