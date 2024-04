John Tinniswood, l'uomo più vecchio al mondo: poco alcol, venerdì "fish & chips"

08 aprile 2024 a

a

a

L’uomo più vecchio del mondo dice che il segreto della sua lunga vita è in primis "la fortuna", poi "la moderazione" e il classico "fish and chips" (pesce e patatine fritte) ogni venerdì.

John Alfred Tinniswood, inglese, di 111 anni e 224 giorni, è infatti il nuovo detentore del titolo dal Guinness World Records. Nato a Liverpool nel 1912 pochi mesi dopo l'affondamento del Titanic, Tinniswood è un contabile in pensione che ha vissuto due guerre mondiali. Oggi vive nella piccola località balneare di Southport, nel Regno Unito, e si gode la sua straordinaria età in una casa di cura.

"Si rischia di morire per malattie vascolari": Matteo Bassetti zittisce Antonella Viola | Video

Tinniswood ha vissuto gran parte della sua lunga vita con la moglie Blodwen, conosciuta a un ballo a Liverpool e sposata nel 1942. La loro unione è durata 44 anni, fino alla morte della donna, scomparsa nel 1986. Ora Tinniswood ha una figlia, Susan, quattro nipoti e tre pronipoti.

È ancora perfettamente autonomo e lucido: si alza dal letto da solo, segue le notizie attraverso la radio e amministra personalmente le sue finanza. In una recente intervista Tinniswood ha detto che "la moderazione è la chiave per una vita sana". Non fuma mai, beve raramente e non segue alcuna dieta particolare, a parte una cena a base di fish and chips una volta alla settimana. Ma alla fine, conclude, "è pura fortuna".