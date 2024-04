"Re Carlo vuole vedere i bambini": richiesta drammatica, ore d'ansia

26 aprile 2024 a

Che Re Carlo III sia prossimo alla fine lo dimostrerebbe il fatto che il sovrano voglia disperatamente vedere i suoi nipoti, tanto da fare il primo passo per riavvicinare il "figliol prodigo": ha ufficialmente invitato il principe Harry, sua moglie Meghan Markle, Archie e Lilibet a trascorrere l'estate a Balmoral insieme a lui, malato di cancro. "Mi hanno detto chiaramente che sta davvero molto male. Più di quanto lasciano intendere, la situazione è questa ed è brutto, ma è comunque la verità", ha rivelato Tom Sykes del Daily Beast. "Nelle ultime settimane ho parlato con gli amici del sovrano, abbiamo avuto conversazioni riguardo sulla sua salute, la risposta comune è stata che non sta andando bene".

Nonostante ciò sembra che Meghan non accetterà l'invito del Re, negandogli la sua ultima estate insieme al figlio e nipoti. Secondo il The Daily Star, la moglie del principe Harry non è disposta a portare Archie, 4 anni, e Lilibet, 2 anni, nel Regno Unito nonostante l'appello, oltre che del principe William e di Kate – del sovrano d'Inghilterra. Dubita che Markle accetti l'invito arrivato da Buckingham Palace anche l'esperta reale Charlotte Griffiths. A TalkTV ha detto chiaramente che "non è possibile" che la duchessa di Sussex voglia trascorrere del tempo a Balmoral. "Non è mai stata molto innamorata della vita reale rurale". "Harry e Meghan devono acconsentire», ha dichiarato una fonte a Page Six. «Il sovrano, però, desidera disperatamente vedere i bambini e porge questo ramoscello d'ulivo a Meghan e Harry. Pensa che la vita è semplicemente troppo breve. Balmoral è il luogo perfetto per una riappacificazione".