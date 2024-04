Joe Biden voleva togliersi la vita: il motivo straziante

27 aprile 2024 a

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un’intervista con il conduttore radiofonico Howard Stern su SiriusXM, ha ammesso di aver pensato al suicidio dopo la morte della sua prima moglie Neilia e della figlia Naomi di 13 mesi in un incidente stradale nel 1972. «Mi sedevo lì e pensavo solo che avrei tirato fuori una bottiglia di scotch. La berrò e mi ubriacherò», ha dichiarato il presidente, che ha poi confessato: «Non devi essere pazzo per suicidarti. In un breve momento, ho pensato di andare al (ponte, ndr) Delaware Memorial e saltare, ma avevo due figli».



Quando Stern ha chiesto a Biden se volesse sostenere un dibattito con il suo predecessore alla Casa Bianca, Donald J. Trump, il presidente ha risposto: «Sono..., da qualche parte, non so quando, ma sono felice di discutere con lui».

La risposta è arrivata a sorpresa, anche perché per mesi la campagna elettorale di Biden si è rifiutata di farlo apparire su un palco con Trump. In aprile, le cinque principali reti tv e l'Associated Press hanno scritto una lettera ai comitati elettorali di Biden e Trump esortandole ad organizzare un dibattito.

A pagare per la scarsa efficacia della strategia comunicativa del presidente Usa, potrebbe essere la portavoce di Biden, Karine Jean-Pierre. Il New York Post, citando proprie fonti, rivela che un gruppo di consiglieri e alti funzionari della Casa Bianca ha preparato in autunno un «piano segreto» per «silurarla».