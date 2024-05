Macron "punta alla poltrona": perché rischiamo la guerra Russia-Europa

05 maggio 2024 a

a

a

Riceve il presidente cinese Xi Jinping a Parigi, telefona al premier israeliano Benjamin Netanyahu (invitandolo a completare i negoziati con Hamas ed evitare l'offensiva a Rafah), nei giorni scorsi innesca una tensione internazionale gravissima "minacciando" Mosca di inviare militari europei in Ucraina.

L'attivismo di Emmanuel Macron, anche attraverso dichiarazioni discutibili (di cui il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha ammesso di non comprendere né il fine né l'utilità), secondo un retroscena della Stampa nasconderebbe un obiettivo molto più prosaico che non una "rivendicazione della centralità francese in Europa e nel Mondo", che pure sarebbe azzardata e pericolosissima in questo contesto. No, Macron farebbe tutto per uno scopo molto più personale, quasi un uso privatistico della politica e della diplomazia: il presidente francese punterebbe a prendere per sé il Consiglio europeo. E l'unico modo per farlo è fare la voce grossa, giocarsi tutte le fiches sui tavoli internazionali.

"Non capisco la finalità delle sue parole": lo schiaffo di Guido Crosetto a Macron

Anche perché sul piano interno, le cose per il leader di centrosinistra non vanno bene: "Superato da Marine Le Pen e tallonato dal socialista Glucksmann - nota il quotidiano torinese -, il presidente cerca spazio politico. L'attivismo in Ucraina è funzionale a riconquistare la Francia". E a scalare, appunto, il Consiglio europeo. Le stesse contestatissime frasi sui soldati europei in Ucraina, secondo il giornalista della Stampa Alessandro Barbera, sarebbero strumentali a "riconquistare i liberali". E pazienza, vien da commentare, se per qualche pugno di voti in più l'Eliseo rischi di far deflagrare la guerra tra Russia ed Europa.

Destra-boom, Meloni aggancia Macron: ecco la rivoluzione al Parlamento europeo

In questo senso, la prima visita in Europa di Xi dal 2019 è significativa: il presidente cinese avrà con Macron "un approfondito scambio di opinioni sullo sviluppo delle relazioni Cina-Francia e Cina-Ue, nonché su importanti questioni internazionali e regionali attuali", come affermato dal leader di Pechino in una dichiarazione pubblicata dall'emittente Cctv.

"Ossessionato, pericoloso e disperato": Macron preso a schiaffi da Salvini

Il presidente cinese è arrivato nel pomeriggio a Parigi per una visita di due giorni che darà il via a un nuovo tour europeo. All'aeroporto di Orly è stato accolto dal primo ministro Gabriel Attal. Xi incontrerà il presidente francese Macron con cui discuterà di questioni commerciali e geopolitiche, in particolare in merito alla guerra in Ucraina.