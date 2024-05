Hamas, l'accusa a Joe Biden: "Responsabile dei crimini contro i civili"

11 maggio 2024 a

"Riteniamo gli Usa responsabili". Hamas attacca l'amministrazione di Joe Biden in merito all’escalation a Rafah, sostenendo che sia proprio il governo americano il responsabile della strategia israeliana. Come riporta Al Jazeera, l'organizzazione terroristica sostiene che ci sia la regia statunitense dietro i nuovi attacchi via terra che Israele ha intrapreso a Rafah Jabalia e Zeitoun, da nord a sud della Striscia.

"Riteniamo l'amministrazione americana e il suo presidente Biden pienamente responsabili dell'escalation di questi crimini contro i civili, inclusi bambini, donne e anziani, continuando a fornire copertura al fascismo sionista per perseguire i suoi crimini" ha affermato Hamas in una nota. Il movimento islamista ha poi invitato le Nazioni Unite ha prendere posizioni più nette contro Netanyahu affinché cessi gli attacchi contro le persone che abitano la Striscia.

Hamas pubblica il video di un ostaggio, poi annuncia: "È stato ammazzato"

Dal canto suo, a quanto riferisce il Washington Post, Joe Biden avrebbe offerto la piena collaborazione dell'intelligence USA a Israele per trovare il leader di Hamas. L'obiettivo sarebbe quello di far cessare gli attacchi indiscriminati contro le città e salvaguardare la popolazione civile. Gli Stati Uniti stanno inoltre offrendo aiuto per fornire migliaia di tende in modo che i palestinesi evacuati da Rafah possano avere un posto riparato e abitabile in cui vivere.