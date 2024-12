Vasco Rossi, l'affondo di Al Bano: "Chi infrange le regole deve pagarne le conseguenze"

15 dicembre 2024 a

"La macchina è un mezzo per portarti a casa, al ristorante, ma non certamente per distruggere la propria esistenza - ha dichiarato Al Bano -. E questo, al 99 per cento, dipende solo da chi guida". Il celebre cantante si è esposto pubblicamente a favore di Matteo Salvini e del Nuovo codice della strada da lui varato. E ha colto l'occasione per lanciare una stoccata anche a Vasco Rossi, che aveva attaccato il vicepremier proprio sullo stesso tema. "Ognuno ha il diritto di pensarla come vuole, grazie a Dio viviamo in un Paese democratico. Ma chi decide di infrangere le regole deve essere pronto a pagarne le conseguenze".

"Caro Salvini, io non devo confrontarmi con nessuno altri che te... Io non scrivo le leggi. Vorrei ti confrontassi tu con tutti quelli che, senza patente, perderanno il lavoro e non potranno più andare a lavorare. (Già, la patente non serve solo per andare in giro la notte a divertirsi)". Vasco Rossi su Instagram è tornato ancora a rivolgersi al vicepremier e ministro dei Trasporti. "Riprenditi ti prego, e cambia questa legge del caz***!", ha concluso.

Il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito lo stesso concetto in un post su X nel quale ha ritwittato il video de cantante. "Al grande Vasco non serve che risponda io. Lo invito a confrontarsi con i genitori di ragazzi e ragazze che non ci sono più perché ammazzati in strada da gente che guidava sotto l'effetto di stupefacenti" ha affermato Salvini.