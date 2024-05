Re Carlo sconvolto dal primo ritratto ufficiale rosso sangue: la sua reazione

16 maggio 2024 a

Re Carlo ha svelato il suo primo ritratto ufficiale da re d'Inghilterra dopo l'incoronazione del 6 maggio 2023. La sua reazione nel momento in cui ha rimosso il telo che copriva il quadro, però, non sarebbe stata affatto entusiasta. Anzi, dal video che circola online il sovrano sembra quasi spaventato dal dipinto. L'opera, esposta a Buckingham Palace, è stata realizzata dal ritrattista britannico Jonathan Yeo.

Il sovrano è stato dipinto con l'uniforme delle Guardie Gallesi, avvolto nel rosso e con una farfalla che gli vola sopra una spalla. Si tratta di una farfalla monarca, tra le specie più in pericolo al mondo. Cosa significa? Indicherebbe la metamorfosi di Carlo da principe di Galles a sovrano. Lui stesso infatti ha commentato: "E' carino pensare che era una crisalide!". La farfalla, però, rimanda anche all'impegno ambientalista del sovrano e rappresenta pure un messaggio di speranza nella sua attuale lotta contro il cancro.

Nel corso dell'evento a Palazzo, Yeo ha spiegato che l'opera misura 2,6 metri di altezza e 2 metri di larghezza e che è stata commissionata nel 2020 per celebrare i 50 anni di Carlo come membro della Drapers'Company, una delle storiche corporazioni di Londra. Tornando alla reazione del re davanti al ritratto, in molti sui social hanno commentato il suo sussulto. "Mi sa che non l’ha presa benissimo (la sua rappresentazione in un mare rosso…fuoco? Sangue?)", ha scritto sulla piattaforma X il giornalista Antonello Piroso.