Kate Middleton, Birindani: "Condizioni più gravi di quanto detto, non va tutto bene"

13 maggio 2024 a

a

a

"Condizioni più gravi di quelle che si tende a dire". Qualche giorno fa sul settimanale Gente è stata sganciata la bomba: a operare la principessa Kate Middleton, che a marzo ha annunciato di avere un cancro e di essere già in chemioterapia, c'erano anche due luminari dell'ospedale Gemelli di Roma, a conferma di quanto la situazione della moglie dell'erede al trono di Gran Bretagna William non fosse delle più semplici.

Il direttore di Gente Umberto Brindani è quindi intervenuto a Porta a porta, ospite di Bruno Vespa su Rai 1, dando qualche dettaglio ulteriore e decisamente poco rassicuranti. "La notizia che abbiamo dato sui medici del Gemelli coinvolti nell0operazione non ha trovato conferme ma neanche smentite, e questo per chi conosce come funzionano le cose, è a suo modo una conferma. Facevano parte di una equipe multidisciplinare e internazionale", ha sottolineato il direttore.

"Stanno attraversando l'inferno". La confidente di Kate smentisce William: tragica verità sul tumore

I sudditi britannici sono in ansia perché Kate e Re Carlo III hanno scoperto di essere malati di cancro in contemporanea. Carlo è già apparso in pubblico, Kate ancora no se si esclude il chiacchieratissimo e assai criticato video in cui annunciava il tumore prima di Pasqua.

"Ci vorranno anni per rivedere Kate": le parole che preoccupano i sudditi

"Per quanto riguarda lo stato di salute di Carlo e di Kate, il principio di privacy vale anche per loro - premette sempre Brindani -. Però, senza entrare nei dettagli, quello che noi abbiamo saputo è che a differenza di quanto si dice a Londra le condizioni di Carlo e soprattutto di Kate sono più gravi di quello che si tende a dire". In questo senso, il fatto che la Middleton sia letteralmente sparita dalla vita pubblica già da gennaio sembra, purtroppo, confermarlo. "Non sappiamo che tipo di tumore abbiano l'uno e l'altra. Riceviamo solo rassicurazioni ma non è detto che tutto stia andando bene", conclude il direttore di Gente.