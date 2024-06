Kate Middleton, "come sta combattendo contro il cancro": chi è questa donna

13 giugno 2024 a

a

a

Non solo stilista e assistente personale, ma anche una grande amica per la principessa del Galles Kate Middleton: si tratta di Natasha Archer, che di recente ha ricevuto un'importante promozione lavorativa dalla futura regina d'Inghilterra. La Archer non ha mai lasciato da sola la Middleton in questo suo momento così difficile. La principessa, infatti, ha annunciato mesi fa di essere malata di cancro. E Natasha, tra l'altro, è stata una delle poche persone ad essere ammessa in ospedale dopo l'intervento chirurgico all'addome cui è stata sottoposta la moglie di William.

La dipendente di Palazzo ha dimostrato così tanta dedizione alla principessa, che quest'ultima ha voluto premiarla. La Archer, come si scopre dal suo profilo Linkedin, è appena diventata assistente privata senior di Kate e di suo marito William. Un ruolo nuovo che, quasi sicuramente, implica anche uno stipendio più sostanzioso. "Natasha merita questo riconoscimento. Perché è incredibilmente discreta e leale nei confronti di Middleton", ha detto una fonte anonima al Daily Mail.

"Messa a dura prova": Kate Middleton e la chemioterapia, le indiscrezioni da Palazzo

A parlare bene di Natasha anche Claudia Joseph, autrice del libro "Kate: The Making of a Princess": "È stata al fianco di Kate da quando si è unita alla Famiglia Reale ed è per lei un pilastro mentre combatte la sua battaglia contro il cancro". La Archer, 37 anni, ha iniziato a lavorare per la royal family, nell’ufficio del Duca e della Duchessa di Gloucester, a soli vent’anni. Tre anni dopo la prima promozione, con l’incarico di curare il guardaroba della Middleton. Infine il ruolo di assistente personale di Kate. La dipendente è sempre stata impeccabile, tanto che la famiglia reale l'ha premiata, nel 2019, con la nomina a membro dell’Ordine Reale Vittoriano. Natasha, che è sposata col fotografo Chris Jackson, specializzato in eventi reali, e ha due bambini, è ormai entrata nella cerchia più stretta di familiari e amici di Kate. Secondo l'Express, le due sarebbero diventate "inseparabili" negli ultimi mesi.