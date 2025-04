Angelo Bonelli, sfuriata contro i dazi: " Dai tortellni e dal Parmigiano?"

E anche da qua non sono mancati attacchi alle misure imposte dal tycoon: " Dobbiamo dire no ai dazi avviati da Trump, - ha tuonato - che rappresentano una vera e propria estorsione economica contro il pianeta e contro l'Europa. Di fronte a questa minaccia, l’Europa deve rispondere in modo unito, costruendo un’Europa della pace, capace di rafforzare la transizione ecologica ed energetica".

Angelo Bonelli non ci sta. Il portavoce di Europa Verde di fronte ai dazi perde le staffe. Accade a 4 Di Sera dove contesta le mosse del presidente americano: "Trump ha detto che il 2 aprile è stato il giorno della liberazione degli Usa, ma da cosa? Dai tortellni e dal Parmigiano Reggiano?". Sempre Bonelli, qualche ora prima, ha partecipato alla piazza bolognese per un'Europa unita.

E ancora: "Trump vuole che compriamo armi e gas da lui, ma noi dobbiamo reagire rendendo l’Europa autonoma dal punto di vista energetico, fondata sulle rinnovabili e impegnata nella transizione ecologica. È necessario dare una risposta alle due piazze, che possono unire popoli che sembravano distanti tra loro, ma che in realtà chiedono la stessa cosa. Ed è per questo che oggi è fondamentale lavorare per costruire un’alternativa. Ci sono le condizioni per farlo, per mandare la destra di Giorgia Meloni all’opposizione e costruire un’Italia diversa