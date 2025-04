Affari Tuoi, "durata due sere": clamoroso colpo di scena, in studio cambia tutto

Cambiamenti ad Affari Tuoi. A notarlo i telespettatori del game show di Rai 1. Il riferimento infatti è a una delle canzoni mandate in onda nel programma condotto da Stefano De Martino. "Molto più debole! Se penso a tutte le hit che sono venute fuori dal Sanremo 2024 e dai vari Sanremo di Amadeus! A cominciare da Tuta Gold che non ha neanche vinto! E Due Vite è ancora colonna sonora delle vittorie ad AffariTuoi…Olly è stato suonato per due puntate!!". Insomma, al centro proprio il brano vincitore dell'edizione della kermesse condotta da Carlo Conti.

E ancora, in molti su X concordano: "Concordo! La sua canzone è durata due sere ad Affari Tuoi e poi hanno ricominciato a suonare Due Vite! I Sanremo di Amadeus, in quanto a hit lanciate, erano un’altra cosa!", "Sono un paio di settimane che hanno rimesso Due Vite, brano perfetto per il finale di Affari Tuoi". Il cambiamento non è dunque passato inosservato ed è paciuto a tutti.