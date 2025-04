Corteo M5s, coro contro Fratoianni: "Amico, vendi la Tesla"

La verità, sulla manifestazione che ha invaso il centro di Roma come non accadeva da anni (100mila secondo gli organizzatori), la dice, dietro al palco, uno che di manifestazioni ne ha fatte a centinaia, a cominciare da quelle arcobaleno dei primi anni Duemila contro la guerra in Iraq. «È cominciata la partita per l’egemonia del centrosinistra», osserva l’ex verde Paolo Cento. Giuseppe versus Elly. Uno a zero. E fa notare che in questa piazza «non c’è solo il M5S, ma un mondo di sinistra che non ha, al momento, riferimenti politici. E qui li ha trovati, perché il vuoto in politica si riempie».

Ed è così. Nel serpentone che da piazza Vittorio, passando per via Merulana e poi giù per via Cavour, è arrivato fino al palco montato dell’imponente via dei Fori Imperiali, non c’era solo il M5S. Dal punto di vista della rappresentanza dei partiti, c’erano Avs e i vari cespugli di sinistra ormai fuori dal Parlamento, Anpi e tante associazioni. Ma, al di là delle sigle, c’era quella sinistra che, decenni fa, si sarebbe chiamata “sinistra radicale”. A suggellare questo richiamo della foresta, si sono visti volti che in Parlamento avevamo incrociato due decenni fa: Giovanni Russo Spena, Gavino Angius, Alfonso Gianni, Loredana De Petris. E, mescolati a loro, molti giovani. Poi c’era, sì, anche una delegazione del Pd. Una presenza di testimonianza, senza una adesione del Pd e quindi senza la base dem. Un gruppetto di coraggiosi - hanno sfidato le contestazioni che, sia pure isolate, ci sono state - capitanato da Francesco Boccia, il capogruppo del Pd al Senato, che appena arrivato ha cercato Conte per abbracciarlo (con lui, anche Igor Taruffi, Marco Furfaro, Marco Sarracino e Guido Ruotolo).

Non c’era, però, Elly Schlein che, dopo lunga riflessione, ha deciso di non andare ufficialmente perché «era la piazza del M5S», così hanno detto i suoi. O forse perché, se fosse andata, mezzo Pd si sarebbe scatenato. In ogni caso l’obiettivo della delegazione era rassicurare sul fatto che non ci sono tensioni, che, sia pure nelle differenze, si lavora insieme per essere alternativi al centrodestra. Che l’avversario è dall’altra parte, non in questa del campo. E Boccia ha svolto, egregiamente, il compito. Entrando nel corteo, ha spiegato che «alcune cose ci dividono dal M5S ma altre ci uniscono.