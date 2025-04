Diego Dalla Palma, il racconto dell'orrore subito: "Massacrato, entrato in coma"

Un racconto sconvolgente quello di Diego Dalla Palma. In una lunga intervista al podcast One More Time di Luca Casadei, il truccatore dei vip ha confessato: "Sono stato massacrato in casa da una persona con cui avevo una relazione e sono entrato in coma". L'aggressione è avvenuta anni fa nella sua casa milanese, in Viale Piave, ma solo oggi ha deciso di dire qualcosa di più: "Sono stato assalito da una persona che conoscevo, alla quale ho aperto la porta… poi non ricordo più niente. Sono dovuto andare due mesi all’estero per risolvere un problema a un testicolo, uno a un polmone e uno a un timpano. Avevo una relazione con questa persona e mi ha chiesto probabilmente dei soldi. Lui mi ha tramortito e ha cercato di strangolarmi".

⁠ ⁠L'uomo, un capoverdiano quarantenne, era "bellissimo anche come intensità, sembrava un modello di stilisti importanti, di una delicatezza, di una educazione nei confronti delle donne". Eppure, lo ha scoperto solo dopo, il suo compagno aveva trascorso quattordici anni in carcere a Capoverde.