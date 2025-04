Pina Picierno contro il Pd nella piazza M5s: "Mai una parola contro Putin, gravissimo"

L'opposizione al Pd? La fa il Pd. A capo della fronda anti-Schlein c'è Pina Picierno che, dopo la partecipazione di una delegazione dem alla piazza contro il riarmo, rincara la dose. "La delegazione del Pd presente ieri alla manifestazione contro il riarmo, in qualche modo, si è mostrata favorevole alla impostazione di quella piazza. Io credo che avallare e legittimare quella piattaforma politica attraverso la presenza di una delegazione del Pd sia un errore, perché quella piattaforma politica si basa su una mistificazione dei fatti. Io in quella piazza non ci sarei andata, non ci sono andata e non avrei mai mandato una delegazione del Pd perché significa accettare il campo da gioco di Giuseppe Conte". Raggiunta dai microfoni di Omnibus, il programma di La7, l'europarlamentare dem lancia una chiara frecciata a Francesco Boccia, Marco Furfaro, Susanna Camusso e Sandro Ruotolo. Tutti presenti alla manifestazione contro il riarmo.

"Da quel palco – tuona nuovamente – io non ho sentito una parola contro l’aggressione criminale di Putin. Ed è gravissimo. Tutti vogliamo la pace, gli ucraini per primi, ma pace non significa resa alle ragioni dell’aggressore perché se noi accettiamo questo principio, disordiniamo il mondo. Quindi, legittimare un racconto pubblico che ha il populismo come cifra e che è mistificatorio rispetto ai fatti, secondo me, non fa un buon servizio alla creazione di un’alternativa che ci deve essere".