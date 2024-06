Kate Middleton, "nuovo intervento e voci di divorzio": si mette male per la principessa

15 giugno 2024 a





"Purtroppo arrivano notizie molto preoccupanti sul piano della situazione familiare": Riccardo Signoretti lo ha detto a Mattino 4, parlando della famiglia reale, in particolare di William e Kate. Stando alle indiscrezioni che arrivano dall'estero, pare che questo per la principessa sia un momento difficile non solo per le sue condizioni di salute - ha annunciato mesi fa di avere un cancro -, ma anche per via della sua situazione privata.

"In Inghilterra non possono scrivere tutta la verità di come stanno le cose, perché c’è un rapporto tra i tabloid e la casa reale, con la richiesta di riservatezza - ha spiegato il giornalista -. C’è stato anche sulla salute di Kate. Loro all’inizio l’hanno rispettato in modo stretto". Signoretti ha quindi riportato i rumors più insistenti: "Fonti interne alla famiglia reale parlano di un nuovo intervento entro fine anno, ma anche di una crisi con William e di voci di divorzio".

A tal proposito, ha aggiunto un dettaglio che sembra spiegare molto: "C’è la Regina Camilla che torna a farsi vedere ai giardinetti con Rose Hanbury, che dal 2019 è indicata come l’amante di William". Su questa vicenda peserebbe soprattutto il comportamento del futuro re d'Inghilterra. "In questa crisi contano anche i comportamenti del principe William - ha sottolineato Signoretti -. Sembra che lui passi fuori tutti i fine settimana e lasci Kate sola a casa nel weekend. Lui va in giro per feste esclusive, eventi privati dove ci sarebbe sempre questa Rose. Adesso arriva l’assist di Camilla, che di divorzi e terzi incomodi se ne intende. I comportamenti della regina non hanno aiutato la situazione. Il fatto che Camilla si sia fatta vedere con la presunta amante di William non è una fake news. A nessuno fa piacere vedere la suocera con l’amante".