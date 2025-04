Kate e William, dove vanno dopo i funerali del Papa

Prima i funerali di Papa Francesco a Roma sabato 26 aprile e poi una "fuga" romantica in Scozia per il loro anniversario di matrimonio: questo il programma dei principi del Galles, William e Kate, futuri re e regina d'Inghilterra. I due si sono sposati il 29 aprile 2011 nell’Abbazia di Westminster. L'ultimo anniversario di matrimonio, però, lo hanno trascorso in modo intimo a causa della malattia della Middleton. Quest'anno, invece, la coppia ha scelto di festeggiare in maniera diversa, esaltando il legame speciale che li unisce alla Scozia.

La loro meta sarà l'Isola di Mull, un luogo carico di significato. Infatti è proprio lì, all'Università di St. Andrews, che il principe e la principessa si sono incontrati e innamorati nel 2005. Stando a quanto trapelato finora, la coppia trascorrerà due giorni tra tradizioni locali, artigiani, agricoltori e membri delle comunità. Il viaggio partirà da Tobermory, una cittadina costiera celebre per le sue casette colorate. Secondo la rivista People, è probabile che verrà avviata collaborazione tra la loro Royal Foundation e l’Isola di Mull, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio turistico, agricolo e ittico dell’isola. Tra le attività a cui si presteranno i principi c'è la raccolta di verdure locali all'interno di una fattoria che pratica un’agricoltura sostenibile.