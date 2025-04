Torna la preoccupazione per Kate MIddleton. Come anticipato dai tabloid inglesi, la principessa e il suo consorte William non saranno accanto a Re Carlo III e alla regina Camilla durante la messa di Pasqua in calendario a Windsor. Sempre stando alla stampa britannica, i principi di Galles prevedono di restare nella residenza della campagna di Sandringham, nel Norfolk. Lì celebreranno la Pasqua per conto loro, con i figli George, Charlotte e Louis.

La scelta della coppia sarebbe stata condivisa e approvata anche dal sovrano 86enne Re Carlo III, come riportano alcune fonti anonime. Il via libera è stato infatti interpretato come una sorta di gesto di sensibilità del monarca verso il primogenito e la nuora. Ma così ha dato il via a nuovi rumors sulle condizioni di salute della principessa.