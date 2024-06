Trump, come entra in studio: "Biden schiacciato", un video virale

28 giugno 2024 a

a

a

Il presidente Joe Biden osserva in silenzio l'ingresso di Donald Trump negli studi della Cnn ad Atlanta, in Georgia, sede del primo confronto tv in vista delle elezioni presidenziali del prossimo novembre. E sui social gli elettori (non solo quelli repubblicani, per la verità) impazziscono per l'aria truce e determinata del Tycoon, per la sua camminata decisa, "the walk", in inglese, "da gangster" o "da boss" sono le espressioni ricorrenti, così come la parola chiave è "mogged", slang da TikTok che indica come il leader democratico sia stato "schiacciato" dalla maggiore sicurezza e seduttività del rivale.

La sfida è tra temi, ma soprattutto a livello di oratoria che passa anche da insulti, battute e reazione agli attacchi ricevuti dall'avversario. E in questo senso, la sensazione unanime è che Biden sia uscito male, se non malissimo, dal confronto anche a causa delle ormai ben note defaillance fisiche. Riflessi lenti, balbettii, frasi sconnesse: tutto ha giocato contro il presidente in carica.

Secondo un instant poll della Cnn condotto via messaggi di testo tra 565 elettori statunitensi registrati che hanno affermato di aver assistito al confronto in diretta tv, non ha caso, a vincere il dibattito è stato Trump. Le percentuali sono piuttosto nette: secondo il 67%, l'ex presidente ha avuto una performance migliore, mentre prima del dibattito il 55% dello stesso campione di intervistati aveva dichiarato di aspettarsi un vittoria di Trump nel confronto. Sempre secondo il sondaggio, il 57% ha affermato di non avere reale fiducia nella capacità di Biden di guidare il Paese ed il 44% ha sostenuto lo stesso di Trump. Solo il 36% di chi ha assistito al dibattito ha dichiarato di avere molta fiducia nella capacità dell'ex presidente di guidare il paese ed il 14% ha detto lo stesso di Biden.