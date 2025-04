Papa Francesco, i funerali in diretta: l'ultimo saluto

Il mondo si prepara per l'ultimo addio a Papa Francesco. Stamani alle 10 si terranno nella Basilica di San Pietro i funerali del Pontefice. Previste delegazioni di 166 Paesi diversi, con in testa l'Argentina, paese d'origine di Papa Bergoglio, e l'Italia. Sarà anche una giornata importante per la diplomazia internazionale: incontri e faccia a faccia tra i leader non sono formalmente in agenda, ma nulla può essere escluso. Il presidente americano Donald Trump saluterà la premier italiana Giorgia Meloni. Qui di seguito, la diretta:

Ore 10.59 - L'applauso dei fedeli al termine dell'omelia

Si è conclusa l'omelia del cardinale Giovanni Battista Re ai funerali di Papa Francesco. Al termine dell'omelia i fedeli presenti hanno tributato un applauso.

Ore 10.52 - "Francesco, ti chiediamo di pregare per noi"

"Papa Francesco soleva concludere i suoi discorsi ed i suoi incontri dicendo: 'Non dimenticatevi di pregare per me'. Caro Papa Francesco, ora chiediamo a Te di pregare per noi e che dal cielo Tu benedica la Chiesa, benedica Roma, benedica il mondo intero, come domenica scorsa hai fatto dal balcone di questa Basilica in un ultimo abbraccio con tutto il popolo di Dio, ma idealmente anche con l'umanità che cerca la verità con cuore sincero e tiene alta la fiaccola della speranza". Si conclude con queste parole l'omelia del Cardinale Giovanni Battista Re pronunciata nel corso dei funerali di Papa Francesco. Diversi gli applausi che hanno accompagnato la parte finale dell'omelia

Ore 10.46 - L'omelia del cardinale Re

"Di fronte all'infuriare delle tante guerre di questi anni, con orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni, Papa Francesco ha incessantemente elevata la sua voce implorando la pace e invitando alla ragionevolezza, all'onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili, perché la guerra - diceva - è solo morte di persone, distruzioni di case, ospedali e scuole". Così il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio nell'omelia della messa esequiale di Papa Francesco, tra gli applausi dei presenti. "La guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente: essa e' per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta", ha aggiunto Re.

Ore 10.15 - Il Questore chiede un minuto di silenzio agli operatori

Il Questore di Roma Roberto Massucci, ha chiesto agli operatori, via radio, di osservare un minuto di silenzio per rispetto di Papa Francesco durante l'ingresso del feretro. Il momento di raccoglimento è stato osservato anche dagli agenti presenti nella Sala Operativa della Questura.

Ore 10.08 - Al via i funerali di Bergoglio

Al via i funerali di Papa Francesco. Alle 10.08 ha avuto inizio la processione che dà l'inizio alle esequie di Papa Francesco, la bara, portata a spalla, è giunta in Piazza ed è stato posto il Vangelo.

Ore 10.07 - La bara del Papa in piazza

La bara di Papa Francesco è arrivata a Piazza San Pietro accolta da un lungo e commosso applauso dei fedeli a Piazza San Pietro. Verrà adagiata su un tappeto sul sagrato dove a breve cominceranno i funerali.

Ore 9.46 - Trump arrivato a San Pietro

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha raggiunto San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Lo si apprende dalla Questura di Roma. Il corteo di auto e' stato scortato dalle forze dell'ordine, da cecchini e da un elicottero. Le fasi del trasferimento sono state seguite dai monitor dal centro per la gestione della sicurezza dell'evento della Sala Operativa.

Ore 9.35 - Centomila in via della Conciliazione, 50mila in piazza

Sono 100mila i fedeli che hanno fatto accesso a via della Conciliazione fin da stanotte per i funerali di Papa Francesco, mentre sono 50mila le persone in piazza San Pietro. E' quanto si apprende da fonti della questura di Roma.

Ore 9.09 - Biden e Guterres i primi ad arrivare

Comincia ad essere gremita di fedeli piazza San Pietro, dove alle 10 inizieranno i funerali di Papa Francesco. Le presenze stimate per assistere all'evento superano le 200mila. I fedeli stanno già affollando anche il percorso di circa 6 km che dalla Basilica vaticana, attraversando la città, vedrà il passaggio del feretro di Bergolio verso Santa Maria Maggiore, dove sarà sepolto. Le prime personalità ad arrivare in piazza San Pietro sono state l'ex presidente degli Stati Uniti, Joe Biden e il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Arrivata anche la delegazione russa con la ministra della Cultura russa Olga Borisovna Lyubimova. In città sono stati allestiti numerosi maxischermi, oltre che nella zona di via della Conciliazione, anche in piazza Pia e piazza del Risorgimento. CRO NG01 tma/lca 260908 APR 25

Ore 9.08 - "Vedo ex ministri che starnazzano"

"Sono alla messa esequiale per il Santo Padre e vedere ex ministri ridere e starnazzare nell'attesa fa molta tristezza". Lo scrive su X Andrea Stroppa, il referente italiano di Elon Musk.

Ore 8.45 - Possibile incontro Trump-Zelensky

Agenda strettissima per Trump che, con molta probabilità, dovrebbe ripartire subito dopo le esequie, intorno alle 13.30. L'unico incontro confermato è, infatti, quello con Giorgia Meloni. Il presidente, però, ha sottolineato, su Truth, che sarà "una buona giornata di colloqui e incontri con Russia e Ucraina". Volodymyr Zelensky è arrivato nella Capitale, dopo l'incertezza della vigilia sulla sua presenza. Un possibile nuovo scambio di vedute tra i due leader potrebbe avvenire a margine dell'ultimo saluto al papa. A Fiumicino, Trump ha spiegato che farà incontri brevi visto che la veloce permanenza. Solo 16 ore nella Capitale per il tycoon e la moglie. "Francamente è un po' irrispettoso avere degli incontri quando si è al funerale di un Papa, dicono. Ma parlerò con alcune persone, vedrò molta gente", ha dichiarato dopo l'atterraggio.

Ore 8.11 - Migliaia di fedeli in piazza dall'alba

Tutto pronto per l'ultimo saluta a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell'alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant'Angelo e piazza Risorgimento. Al termine della funzione il feretro del Santo Padre sarà trasferito nella Basilica di Santa Maria Maggiore al colle Esquilino dove avverrà la tumulazione. Previsto un lungo corteo a passo d'uomo tra le strade del centro storico di Roma.

Ore 8 - Anche Zelensky arrivato a Roma

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato a Roma per i funerali di Papa Francesco. Lo ha annunciato il suo portavoce Serghei Nikiforov, citato da Rbc Ucraina. "Il presidente dell'Ucraina è arrivato a Roma. Volodymyr Zelensky, la first lady Olena Zelenska e la delegazione ucraina parteciperanno alla cerimonia di congedo con Papa Francesco", ha affermato il portavoce. Zelensky ieri aveva messo in dubbio la sua presenza, affermando che Kiev sarebbe stata ben rappresentata alle esequie del Pontefice anche senza di lui.

Ore 7.52 - Il fedele con il mate in mano

"Mi sono riavvicinato alla fede grazie a Papa Francesco, io ho fatto la scuola dei gesuiti ma poi mi sono allontanato", racconta Nacho, studente di Buenos Aires che arriva a Roma da Bologna. Mentre attende l'inizio dei funerali beve il mate, bevanda tipica argentina. "Il messaggio che lascia Papa Francesco è che non siamo nessuno per giudicare - aggiunge - mi ha colpito quello che diceva in merito alle periferie, la realtà si vede meglio dalla periferia". Dietro di lui un gruppo di 25 scout da Siracusa, Floridia 1, guidati da don Lorenzo mostra uno striscione con su scritto: "abbiate il coraggio di essere felici", un'altra frase di Francesco.

Ore 7.34 - Il carro funebre del Papa sarà una papamobile

Il Papa compirà il suo ultimo 'viaggio' terreno a bordo di una papamobile. Per il corteo funebre da San Pietro a Santa Maria Maggiore, dopo i funerali, è stato riadattato il pianale di una papamobile che il Papa aveva utilizzato in un viaggio in Oriente. E' stata la soluzione per avere un mezzo aperto e consentire a tutti di vedere il passaggio della bara del Papa per le vie di Roma alla fine delle esequie.

Ore 7.23 - Milei al posto d'onore. Tutti i leader presenti

Sono oltre 160 le delegazioni ufficiali confermate fino a ieri sera e che parteciperanno stamane alle 10 ai funerali di papa Francesco in Piazza San Pietro. Siederanno tutte sul sagrato vaticano, a destra dell'altare guardando la facciata della basilica. Al posto d'onore ci sarà la delegazione del Paese natale del Pontefice, l'Argentina, guidata dal presidente della Repubblica Javier Milei, con la sorella Karina quale segretaria generale della Presidenza. Quindi quella italiana, con in testa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla figlia Laura e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: della delegazione faranno parte, tra gli altri, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, i vice presidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, l'ambasciatore presso la Santa Sede Francesco Di Nitto. L'ordine della postazioni sul sagrato prevede poi i sovrani regnanti nell'ordine alfabetico del Paese (ma in francese), tra cui quelli del Belgio Re Filippo con la regina Matilde, di Danimarca Regina Mary, di Spagna Re Felipe VI con la Regina Letizia, di Giordania Re Abdullah II accompagnato da Rania, di Monaco Principe Alberto con la consorte Charlene, di Svezia Re Carlo Gustavo con la Regina Silvia. Teste coronate arriveranno anche dagli Emirati arabi, dal Lesotho, dal principato di Andorra e da quello del Lichtenstein; a Roma anche i granduchi del Lussemburgo, mentre fra i principi ereditari ci saranno William per il regno Unito e la principessa Mette-Marit di Norvegia. Per quanto riguarda i capi di Stato, siederanno sempre in ordine alfabetico francese del Paese. Tra i presenti, il tedesco Frank-Walter Steinmeier con il cancelliere Olaf Scholz; il brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva; lo statunitense Donald Trump con la consorte Melania; il francese Emmanuel Macron con la consorte Brigitte; l'ungherese Tamas Sulyok con il primo ministro Viktor Orban. Per l'Unione Europea ci saranno il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, quella della Commissione Ursula Von der Leyen, l'alta rappresentante per gli Affari esteri Kaja Callas e la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola. Per l'Onu ci sarà il segretario generale Antonio Guterres. La Cina sarà rappresentata dal vice presidente Chen Chin-Jen. La Federazione russa dalla ministra della Cultura, Olga Borisovna Lyubimova. Israele dall'ambasciatore presso la Santa Sede Yaron Sideman. La Palestina (che è riconosciuta dalla Santa Sede) dal primo ministro Mohamed Mustafa.