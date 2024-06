Biden, la mail sul suo ritiro: "Fine della storia. Sarà il caos"

30 giugno 2024 a

I democratici americani sono costretti ad aggrapparsi al presidente. "Joe Biden sarà il candidato democratico, punto. Fine della storia. Gli elettori hanno votato. Ha vinto in modo schiacciante": questo è il contenuto di una mail inviata ai sostenitori dal vice direttore della campagna di elettorale del presidente americano Rob Flaherty, dopo la discussa performance di Biden nel primo duello tv con Donald Trump in vista del voto di novembre.

Lo riporta Abc news. "Se (Biden, ndr) dovesse ritirarsi - sottolinea Flaherty - ciò porterebbe a settimane di caos, lotte interne e candidati che arrancano in una brutale rissa sul palco della convention, mentre Donald Trump avrebbe il tempo per parlare, incontrastato, agli elettori americani". Tutto questo, continua, "sarebbe al servizio di un candidato che si presenterebbe alle elezioni generali nella posizione più debole possibile con zero dollari sul proprio conto bancario. Volete un'autostrada per perdere? È questa". Tradotto: troppo tardi per fare marcia indietro. Ma probabilmente troppo tardi anche per invertire una rotta che, soprattutto dopo la debacle in diretta televisiva sulla Cnn, sembra condurre a una fine inevitabile.

Secondo Steve Bannon, ex consigliere di Trump, a novembre arriverà "una vittoria schiacciante" per l'ex inquilino repubblicano della Casa Bianca. "Siamo certi al 100x100 di poter sconfiggere Biden. E lo sconfiggeremo, prenderemo il Senato e i seggi alla Camera", ha detto Bannon in una intervista esclusiva con This Week su Abc News.

Tra i sostenitori di Trump, però, c'è chi non si fida delle conferme democratiche e considera ancora come possibile il ritiro di Biden dalla contesa. Nikki Haley, ex governatrice della Carolina del Sud ed ex sfidante di Trump alle primarie repubblicane (e da maggio ufficialmente schierata con lui), in un'intervista al Wall Street Journal. spiega: "Saranno intelligenti al riguardo: porteranno qualcuno più giovane, porteranno qualcuno vivace, porteranno qualcuno testato. Questo è il momento per i repubblicani di prepararsi ed essere pronti per ciò che verrà perché non è possibile che sopravviva un Partito democratico se permettono a Joe Biden di continuare a essere il candidato".