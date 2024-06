Francia, trionfa RN e Macron invoca il "blocco democratico" contro Marine Le Pen

30 giugno 2024 a

Le elezioni legislative in Francia vengono vinte nettamente dalla destra e da Marine Le Pen, che tra una settimana al secondo turno potrebbe prendersi le chiavi del Paese. Una sconfitta durissima per il presidente Emmanuel Macron e per i liberali, con il premier Attal che sarà costretto alle dimissioni. Ma Macron non molla e ha già lanciato un appello ai francesi in vista del ballottaggio.

Per far fronte al Rassemblement National della Le Pen, ha spiegato il capo dell'Eliseo, è necessario formare un blocco "chiaramente democratico e repubblicano" al ballottaggio. "La partecipazione elevata al primo turno di queste elezioni legislative testimonia l'importanza di questo voto per tutti i nostri compatrioti e la volontà di chiarire la situazione politica", ha affermato. Nessun segno di autocritica, dunque, nessun passo indietro, almeno per il momento.

Secondo i primi exit poll pubblicati da Bfmtv il Rassemblement National sarebbe in testa con il 33% dei voti al primo turno delle elezioni politiche. Segue la formazione di sinistra Nuovo fronte popolare con il 28,5% dei consensi. Terza la coalizione macronista Ensemble pour la République, con il 22%.

I primi clamorosi exit poll a urne aperte: Macron travolto e droni su Parigi, la Francia nel caos

Sulla base dei risultati della prima tornata, l'Istituto Elabe prevede che il Rn otterrebbe tra 260 e 310 seggi nell'Assemblea Nazionale. Potrebbe quindi potenzialmente ottenere la maggioranza assoluta, fissata in 289 deputati. Npf, invece, otterrebbe tra i 115 e 145 seggi. La coalizione di Macron scenderebbe a 90-120 seggi, rispetto ai 245 attuali.

La Le Pen vince, "niente maggioranza assoluta". Terremoto-Francia, è la sconfitta di Macron

Alle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea nazionale, dopo lo scioglimento deciso dal presidente alla luce dei risultati delle elezioni europei, potrebbero essere stati eletti tra 65 a 85 deputati al primo turno. Lo stima l'Ipsos. Mentre si andrebbe al ballottaggio a tre candidati per eleggere tra 285 e 315 deputati. All'Assemblea nazionale siedono complessivamente 577 deputati, alcuni dei quali eletti nei territori francesi d'Oltremare.