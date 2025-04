Funerali del Papa, i vertici per la Pace dentro San Pietro

Momento di incontri. I funerali di Papa Francesco sono stati anche l'occasione per faccia a faccia costruttivi. Oltre a quello tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, nella basilica di San Pietro, i presidenti di Usa e Ucraina hanno avuto un incontro anche con il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer. I quattro sono stati immortalati in una fotografia. Nello scatto pubblicato dall'ufficio della presidenza di Kiev, i quattro sono in piedi e parlano tra loro. Macron tiene una mano sulla spalla del collega ucraino. Stando a quanto diffuso dall'Eliseo quello a quattro sarebbe stato un colloquio "positivo".

Parole simili sono arrivate da Zelensky che ha parlato di "un buon incontro" con Trump: "Abbiamo avuto tempo di discutere molto faccia a faccia. Ci auguriamo che tutto quanto detto abbia un risultato: proteggere la vita della nostra gente, un cessate il fuoco completo e incondizionato. Una pace affidabile e duratura che impedisca il ripetersi della guerra. Un incontro altamente simbolico che potrebbe diventare storico se si raggiungessero i risultati congiunti. Grazie, presidente Trump!". Oltre alle affermazioni del presidente ucraino, circolano anche varie ipotesi sulla possibilità che Zelensky possa consegnare al tycoon una controproposta al piano negoziale degli Stati Uniti, giudicato da Kiev e dai suoi alleati europei eccessivamente favorevole alla Russia.

Nel frattempo il capo della Casa Bianca ha parlato anche con il premier italiano Giorgia Meloni. I due leader hanno avuto un breve scambio di battute passeggiando sotto il portico di San Pietro al termine dei funerali. Prima di dirigersi verso l'uscita, il presidente americano ha salutato la premier italiana poggiandole una mano sul braccio. Gesto d'intesa e sorriso anche da parte della premier verso il presidente statunitense.

Poi è stata la volta di Ursula von der Leyen. Dopo il botta e risposta a distanza tra Ue e Usa sui dazi, la presidente della Commissione ha visto Trump. Sul suo profilo X ha infatti pubblicato lo scatto che immortala il momento della stretta di mano con il tycoon sul sagrato della Basilica di San Pietro prima dei funerali: "Oggi i leader di tutto il mondo si sono riuniti per rendere l'ultimo omaggio a Sua Santità Papa Francesco. Ho avuto degli scambi positivi con molti di loro", ha scritto von der Leyen, postando anche le foto che la ritraggono con Emmanuel Macron e l'indonesiano Joko Widodo.