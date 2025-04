Virginia Giuffre, morta suicida l'accusatrice di Epstein e del principe Andrea

È morta suicida Virginia Giuffre. La 41enne, che aveva accusato Epstein e il principe Andrea di violenza sessuale, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Neergabby, sobborgo di Perth, in Australia. Lo ha riferito la famiglia in una dichiarazione rilasciata all'emittente televisiva Nbc News. "Virginia era una guerriera nella lotta contro gli abusi e la tratta sessuale. Alla fine, il peso degli abusi subiti è diventato insostenibile", si legge nel comunicato. Secondo la polizia, i soccorsi sono intervenuti venerdì sera in seguito alla segnalazione di una donna priva di sensi.

La morte, nonostante non sia considerata sospetta, è ora oggetto di indagine da parte della squadra per la criminalità organizzata. Giuffre aveva fatto causa al duca di York nel 2021, sostenendo di essere stata vittima della tratta di esseri umani perpetrata dall'imprenditore statunitense Jeffrey Epstein e abusata sessualmente dal principe Andrea quando aveva solo 17 anni.