Carla Bruni nei guai: indagata, è sotto sorveglianza giudiziaria

Michele Zaccardi 10 luglio 2024 a

a

a

Carla Bruni-Sarkozy è indagata a Parigi e rilasciata in libertà sotto controllo giudiziario in relazione alla vicenda della ritrattazione del testimone libanese Ziad Takieddine, che accusava il marito della cantante Nicolas Sarkozy nella vicenda dei fondi libici alla sua campagna elettorale del 2007.

La moglie dell’ex capo dello Stato è accusata di aver partecipato a un’associazione criminale finalizzata a commettere il reato di frode giudiziaria. La donna è stata «posta sotto controllo giudiziario con il divieto di contattare tutti i protagonisti di questo procedimento, a eccezione del signor Nicolas Sarkozy». Nell'ottobre 2023 il marito era già stato incriminato per gli stessi motivi. Entrambi contestano i fatti di cui sono accusati. Nell’autunno del 2020, Ziad Takieddine che fino ad allora aveva accusato Nicolas Sarkozy di aver finanziato la sua campagna presidenziale del 2007 con fondi della Libia di Gheddafi, improvvisamente scagionò l’ex capo di Stato in un’intervista a Paris Match e “BFMTV”.

Un dietrofront talmente sospetto da innescare l'apertura di un'inchiesta giudiziaria nel maggio 2021. Carla Bruni è la decima persona rinviata a giudizio in questo caso. Gli imputati sono sospettati a vari livelli di aver organizzato, finanziato o beneficiato dell'operazione denominata “Salvare Sarko”. Michèle Mimì Marchand, zarina della stampa d’Oltralpe, sembra essere stata il perno della congiura che portò alla falsa ritrattazione. La giustizia sospetta che Carla Bruni abbia fatto da tramite tra il marito e “Mi mì” alla quale era molto legata.



Dopo una prima udienza come testimone nel giugno 2023, l'ex modella è stata nuovamente interrogata il 2 maggio nei locali dell'Ufficio centrale per la lotta alla corruzione e ai reati finanziari e fiscali. Durante l’udienza, la moglie dell'ex capo dello Stato è stata messa più volte in difficoltà dalla polizia. Gli inquirenti e il gip sospettano soprattutto che lei abbia utilizzato una linea nascosta per conversare con “Mimì” in alcuni momenti cruciali dell'operazione. Nonostante la ritrattazione di Ziad Takieddine, Sarkozy è stato deferito al tribunale penale per il presunto finanziamento della sua campagna elettorale da parte della Libia. L'ex capo dell'Eliseo sarà processato per corruzione passiva, appropriazione indebita di fondi pubblici, finanziamento illecito di una campagna elettorale e associazione a delinquere tra il 6 gennaio e il 10 aprile 2025.