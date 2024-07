Donald Trump, "è un tentato omicidio?": la strana risposta di Joe Biden

14 luglio 2024 a

a

a

"Tentato assassinio? Ho un’opinione ma non ho fatti". Ha risposto così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla domanda di un giornalista che gli chiedeva se lo sparatore volesse uccidere Donald Trump. Una frase enigmatica quella del presidente in carica che in un primo momento ha sconcertato i commentatori. Poi la sterzata: "Il comizio di Trump avrebbe dovuto svolgersi pacificamente e senza alcun problema. Ma l’idea che ci sia violenza politica in America è semplicemente inaudita", ha aggiunto il presidente Usa. Quanto a Trump, ha affermato, "finora, sembra che se la stia cavando bene". Joe Biden ha comunque condannato l’attentato dicendo che "non c’è posto per questo tipo di violenza in America: noi dobbiamo unirci come nazione per condannarla. Tutti devono condannare".

"Sono grato - ha aggiunto Biden - di sentire che è salvo e sta bene. Prego per lui e la sua famiglia e per tutti coloro che erano al comizio, mentre attendiamo ulteriori informazioni. Jill e io siamo grati ai Servizi segreti per averlo messo al sicuro".

Spari contro Donald Trump a un comizio in Pennsylvania | Video

Tra i primi commenti sull’attentato, quello della premier Giorgia Meloni che ha detto di seguire "con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania". "A Trump la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l’auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza", ha scritto Meloni sui social. "Go Donald go!!!", il primo commento su X del segretario della Lega Salvini, che poi esprime tutta la sua vicinanza all’ex presidente Usa. "Pensieri e preghiere per Trump in queste ore buie", anche dal primo ministro ungherese Orban. Il premier israeliano Netanyahu si è detto "scioccato".