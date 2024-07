Donald Trump alla convention di Milwakee: così sul palco, si scatena il delirio

16 luglio 2024 a

Donald Trump ha ricevuto un'accoglienza da eroe alla Convention nazionale repubblicana di Milwaukee, dove ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo essere stato vittima del tentato omicidio da parte di Thomas Matthew Crooks. Con una vistosa benda bianca sull'orecchio, l'ex presidente degli Stati Uniti ha salutato l'arena gremita e ha ricevuto una standing ovation da parte dei sostenitori che hanno scandito "Usa! Usa!" e "Fight! Fight! Fight!", ossia l'urlo lanciato dal tycoon prima di lasciare il palco dopo l'attentato subito.

È' rimasto accanto al senatore J.D. Vance - ufficialmente suo vicepresidente in caso di vittoria al voto il 5 novembre - e si è goduto la calorosa accoglienza. Dopo aver attraversato la sala della convention gremita dai 2.400 delegati, Trump si è seduto accanto a Vance nel palco Vip dove c'erano anche il repubblicano della Camera Byron Donalds e il presidente della Camera Mike Johnson.

Trump, in abito blu e cravatta rossa, ha sorriso e applaudito mentre funzionari, ospiti e altri sono saliti sul palco per parlare alla convention e per ringraziare il leader del partito di essere 'sopravvissuto'. "Visti gli orribili eventi di sabato, ha dimostrato di essere un duro", ha scandito alla convention Sean O'Brien, presidente del principale sindacato internazionale dei Teamsters, suscitando un enorme boato dalla folla. Giovedì Trump accetterà formalmente la nomina del suo partito per sfidare il presidente Joe Biden nelle elezioni del 5 novembre.

Sulla scelta del senatore dell’Ohio J.D. Vance come vice, gli indizi si accumulavano da giorni, anche se stando alla Cnn il diretto interessato l’avrebbe scoperto solo venti minuti prima: la campagna elettorale aveva diffuso ripetutamente la sua biografia via email. Era stato reso noto che il figlio di Trump, Donald Jr, molto amico di Vance, avrebbe presentato il vice sul palco della convention mercoledì; infine lunedì molti hanno condiviso il video del senatore che lasciava la sua casa in Ohio, diretto a Milwaukee, accompagnato dalla scorta. Proprio come un vicepresidente...