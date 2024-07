Joe Biden, 50 minuti prima del ritiro questa nota del medico personale: Casa Bianca nel caos

21 luglio 2024 a

Clamoroso, per quanto atteso: Joe Biden si è ritirato dalla corsa al bis alla Casa Bianca. Lo ha fatto, spiega in una lettera, "nell'interesse della nazione". Spiegherà nel dettaglio le ragioni nel corso della settimana e, afferma, per ora non appoggerà nessuno tra chi potrà sostituirlo (in pole Kamala Harris, la vicepresidente).

Un terremoto politico. Un caso enorme, il tutto a una settimana dall'attentato a Donald Trump, lo sfidante, letteralmente vivo per miracolo. Le presidenziali Usa, insomma, si trasformano in una sfida senza precedenti, in una vicenda politica che anche un romanziere avrebbe faticato ad immaginare.

Ed in questo contesto, ecco una circostanza curiosa. Circa 50 minuti prima della conferma del ritiro, ecco che il medico personale di Biden aveva diffuso una nota per rassicurare sulle sue condizioni di salute, nel dettaglio sui miglioramenti da che era stato colpito da Covid.

BANDIERA BIANCA, JOE BIDEN SI RITIRA Ecco la lettera che stravolge le presidenziali Usa

I sintomi da Covid di Joe Biden sono "significativamente migliorati", affermava il medico del presidente, Kevin O'Connor, in una nota diffusa dalla Casa Bianca. "Ha completato la sua ottava dose di Paxlovid questa mattina e continua a tollerare la cura senza difficoltà. Continua a svolgere i suoi compiti presidenziali", aggiungeva il medico di Biden. Insomma, mai nota fu così inutile...