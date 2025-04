George Clooney lancia il nuovo leader dem: "Mi piace molto"

George Clooney torna a occuparsi di politica. L'attore, sostenitore da tempo dei democratici Usa, è stato anche finanziatore delle ultime campagne presidenziali dei candidati del partito e soprattutto ha partecipato a vari eventi di raccolta fondi. Proprio a pochi mesi dalle elezioni che hanno visto vincere Donald Trump, Clooney si era appellato a Joe Biden affinché ritirasse la sua candidatura. Il motivo? Nonostante sottolineasse la sua stima per Biden "come senatore, come vicepresidente e come presidente", "ma c’è una battaglia che non può vincere, quella contro il tempo".

Ora, a distanza di mesi dalla sconfitta dem, l'attore lancia quello che potrebbe essere il nuovo leader della sinistra. Si tratta del governatore del Maryland, Wes Moore. In un'intervista alla CNN la star di Hollywood ha espresso la necessità per i dem di trovare una nuova guida. "È un vero leader. Mi piace molto. Penso che potrebbe raccogliere il consenso di tutti", ha detto parlando di Moore.