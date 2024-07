Donald Trump contro Biden dopo il ritiro: "Corrotto, incapace, il peggiore di tutti i tempi"

21 luglio 2024 a

Passo indietro: Joe Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca. L'annuncio, nell'aria, arriva poco prima delle 20, ora italiana, di domenica 21 luglio. Il presidente spiega di farlo "nell'interesse del Paese e del partito" e aggiunge che spigherà le ragioni in settimana. Dunque, annuncia di appoggiare la corsa di Kamala Harris, sua vicepresidente. Biden, insomma, non regge all'onda d'urto: i suoi guai di salute e la fronda, ormai enorme, nel suo stesso partito che chiedeva il ritiro ha la meglio. Non tenterà la corsa per il bis alla Casa Bianca, corsa che dopo il confronto tv con Donald Trump e l'attentato subito dal tycoon, oggettivamente, era una missione impossibile.

E Trump commenta immediatamente, con toni durissimi, il ritiro di "sleepy Joe", così come lo ha sempre chiamato. "È il peggior presidente nella storia del nostro Paese, e passerà alla storia come il peggiore per distacco", ha picchiato durissimo interpellato dalla Bbc. E ancora: "Il corrotto Joe Biden non era adatto per candidarsi da presidente, e di certo non lo è per fare il presidente. Non lo è mai stato. Ha raggiunto la posizione di presidente con le bugie. Fake news e senza lasciare il suo scantinato", ha aggiunto su Truth. Il tycoon prosegue: "Soffriremo in modo enorme a causa della sua presidenza, ma rimedieremo molto velocemente al danno che ha fatto".

Dunque, sempre alla Cnn, nel suo breve intervento Trump ha anche parlato della Harris, probabile sfidante alle presidenziali Usa del prossimo 5 novembre. "Kamala Harris? Sarà ancor più facile da sconfiggere rispetto a quanto lo sarebbe stato Biden", ha commentato tranchant il candidato repubblicano.