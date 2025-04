Ciao Maschio, Papaleo: "Alcuni uomini mi affascino"

‘’Credo che il sesso sia un po' sopravvalutato, o comunque posizionato male": Rocco Papaleo lo ha detto nell'intervista con Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio su Rai 1. Poi ha aggiunto: "In fondo il sesso puro è una fisioterapia. Io lo dividerei, lo liberalizzerei. Nel senso che dovrebbe essere una cosa molto più alla portata di tutti e di tutte. E relegherei invece il sentimento, quello più puro, quello più romantico, ad altro. Li dividerei un po', poi c'è il sesso col sentimento, che è ancora un'altra cosa. È un po' cristiano, cattolico, quello che si fa per la procreazione, o anche per stare bene insieme, quando una coppia riesce ad essere anche libera sessualmente, a giocare un po' col sesso".

L'attore lucano, inoltre, ha parlato anche di "esplorazione verso altri lidi, che è poi quello che ha contraddistinto la mia vita, cioè l'attenzione verso altre donne, o verso altri uomini o altre cose". "Perché tu hai avuto attrazione sia per uomini che per donne?, gli ha chiesto la conduttrice. E lui ha risposto: "Al momento no, però non lo escludo. Cioè ci sono degli uomini che mi affascinano, ovviamente, però al momento ancora non ho fatto quel passaggio, ma non lo escludo".