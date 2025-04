Andrea Delmastro, minacce di morte dal carcere di Sulmona: "Non ci fermano"

Andrea Delmastro minacciato di morte. A riferire l'accaduto è stato lo stesso sottosegretario alla Giustizia, che ha parlato di intercettazioni riguardanti due camorristi rinchiusi nel carcere di Sulmona. "Le minacce dei mafiosi dal carcere di Sulmona confermano una cosa: stiamo colpendo nel segno . Se ci attaccano, significa che la strada che abbiamo scelto è quella giusta. Abbiamo sempre detto che il 41 bis e l’ergastolo ostativo non si toccano. Lo Stato non tratta con chi ha fatto della violenza e dell’illegalità il proprio metodo di vita. Nessuno pensi di piegarci con minacce e intimidazioni. L’ho detto fino a ieri, lo ribadisco oggi, continuerò ad affermarlo domani: non ci fermeranno. Non ci lasceremo intimidire", ha commentato l'esponente di Fratelli d'Italia in un post su Facebook.

Stando alle intimidazioni rese pubbliche dal Fatto Quotidiano, "Delmastro deve saltare in aria". A detta del sottosegretario infatti sarebbe emersa la volontà di organizzare rivolte – da parte di due camorristi – contro la stretta sul fronte della sicurezza delle carceri. Immediata la solodarietà espressa da FdI. "Solidarietà e vicinanza a Giorgia Meloni ed Andrea Delmastro per i nemici che si stanno facendo nella criminalità organizzata, come emerge dalle minacce di cui sono fatti oggetto, rivelate in un articolo de ’Il Fatto Quotidiano' di oggi. L’ottimo lavoro di Delmastro per portare sempre più legalità negli istituti penitenziari mette evidentemente in crisi le mafie", sottolinea il deputato Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI.

Anche il segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria esprime la propria vicinanza. "Davanti alle minacce di detenuti appartenenti alla criminalità organizzata, – dichiara Gennarino De Fazio – indipendentemente dalle diversità di vedute sulle questioni, tantissime, che investono la gravissima crisi penitenziaria e l’insieme del sistema giustizia, auspichiamo che le istituzioni democratiche e la politica reagiscano in modo unanime per respingerle, sostenendo il Ministero della Giustizia e il Corpo di polizia penitenziaria. Dal canto nostro, esprimiamo incondizionata solidarietà al sottosegretario Andrea Delmastro, oggetto delle attenzioni di un detenuto ritenuto appartenente al clan Ascione-Papale, cui aggiungo la mia vicinanza personale".

Su Delmanstro è intervenuto anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "La mia solidarietà al Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, oggetto di gravissime minacce da parte di un affiliato alla criminalità organizzata. Queste intimidazioni confermano che la direzione intrapresa dal Governo nella lotta alla criminalità è quella giusta. Conosco bene Andrea e so che non si farà certo intimidire, ma andrà avanti con la determinazione di sempre. Lo Stato non si piega. E questo Governo non arretra di un passo nella battaglia contro la criminalità organizzata".