L'aria che tira, Licia Ronzulli sbotta con Marco Furfaro: "Sai tutto tu?"

Tensione altissimi durante la puntata di ieri, giovedì 3 aprile, de L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo. L'argomento? Ovviamente, il tema della giornata: i dazi voluti da Donald Trump. Tra gli invitati in studio ci sono il dem Marco Furfaro e la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli. "Il governo Meloni farà di tutto per sostenere le imprese. Mettere nelle condizioni Giorgia Meloni di scegliere tra l'Europa e l'America è un errore geopolitico strategico e mi auguro che la Germania o la Francia non facciano il passo in avanti. Bisogna essere alleati senza farsi pestare i piedi", ha spiegato la vicepresidente del Senato.

"Due cose velocissime - è intervenuto di prepotenza Marco Furfaro -. La prima è che è inquietante la mancata consapevolezza di come funziona l'esportazione...". A quel punto, Licia Ronzulli ha perso la pazienza e ha cominciato a inveire contro il piddino: "Sai tutto tu? È veramente fastidioso farsi dare dell'ignorante da Furfaro. Sono nervosa perché tu tratti le donne in questo modo. Ogni volta le donne non capiscono o non conoscono".