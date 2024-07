Joe Biden, George Clooney perde la faccia: "Ha salvato un'altra volta la democrazia"

23 luglio 2024 a

Mai come in questo momento, George Clooney è diventato un "attore" protagonista della politica americana. Il premio Oscar, con un appello pubblicato sulle pagine del New York Times, aveva chiesto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden di farsi da parte. Il divo del cinema era rimasto impressionato - come tutti gli spettatori a casa - dalla disastrosa performance di "Sleepy Joe" nel dibattito televisivo contro Donald Trump. E così aveva deciso di muoversi in prima persona, ma solo dopo il benestare dell'ex inquilino della Casa Bianca Barack Obama.

Visti i nuovi episodi della saga Usa 2024, George Clooney sembra aver recitato bene la sua parte. Joe Biden si è ufficialmente ritirato dalla corsa alla Casa Bianca, lasciando il testimone alla sua vice Kamala Harris. Una scelta che trova il gradimento dello stesso divo di Hollywood che in una nota alla Cnn ha fatto sapere: "Il presidente Biden ha mostrato una vera leadership. Ha salvato ancora una volta la democrazia. Siamo tutti entusiasti di fare il possibile per sostenere la vice presidente Harris nella sua storica impresa".

Curioso. Nel copione portato in scena da Clooney, Joe Biden è passato da un presidente scomodo che deve farsi da parte a un supereroe che ha salvato la democrazia. Forse perché, nell'ottica dei sostenitori e dei finanziatori del Partito democratico, dall'altra parte c'è Donald Trump, uno che farebbe tremare anche James Bond