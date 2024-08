Parigi 2024, ennesimo stupro durante le Olimpiadi: giochi-kaputt per Macron

Mauro Zanon 03 agosto 2024 a

È l’ennesimo caso di stupro dall’inizio delle Olimpiadi. Il proprietario di un appartamento in affitto sulla piattaforma Airbnb, con precedenti per prossenetismo, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e traffico di stupefacenti, ha stuprato una turista americana di 71 anni che era venuta a Parigi per assistere alla cerimonia di apertura dei Giochi. Quando la turista è arrivata nell’appartamento per ritirare le chiavi, la scorsa settimana, il proprietario, un quarantenne, l’ha accolta e le ha offerto un bicchiere d’acqua, all’interno del quale c’erano anche alcune sostanze. La vittima si è risvegliata due ore dopo sul divano in stato confusionale e con i pantaloni strappati, ha contattato immediatamente la figlia e sporto denuncia al commissariato più vicino.

L’autore dello stupro è stato arrestato il 29 luglio e posto in custodia cautelare. Una perquisizione nella sua abitazione ha permesso di rinvenire diversi telefoni cellulari, una bottiglia contenente un liquido sconosciuto e un otoscopio digitale, che può essere utilizzato per ispezionare il canale uditivo esterno e che gli inquirenti pensano sia stato usato durante la violenza. Lo stesso incubo è stato vissuto da una 30enne messicana nella notte tra il 30 e il 31 luglio, secondo quanto rivelato da una fonte di polizia al settimanale Valeurs Actuelles. La giovane donna, che aveva passato la serata al Pavillon Mexicain, la casa che accoglie gli atleti e i giornalisti messicani durante le Olimpiadi, ha dichiarato di essere stata violentata da un autista Ncc «di origine africana» a bordo di una Tesla. La ragazza, dopo essersi addormentata sui sedili posteriori, si è risvegliata con i pantaloni sbottonati e l’autista accanto a lei.

Secondo le ultime informazioni, l’uomo, scappato con la sua macchina dopo averla lasciata davanti a casa, non è ancora stato identificato. Poco prima dell’inizio delle Olimpiadi, nella notte tra il 19 e il 20 luglio, una turista australiana di 25 anni era stata vittima dello stesso dramma. Rifugiatasi ancora sotto choc attorno alle 5 in un ristorante-kebab del nord di Parigi, la cittadina australiana ha chiamato la polizia per denunciare una violenza di gruppo che aveva appena subito. La 25enne ha dichiarato di essere stata violentata da «5 uomini di origine africana», secondo quanto riferito da una fonte di polizia al Journal du dimanche. Il 25 luglio, alla vigilia della cerimonia di apertura, una turista colombiana era stata aggredita sessualmente in una stazione del metrò parigino, sulla linea 14. “Paris, Fear City”, come denunciano i media anglosassoni.