Bali, turista italiano si scatta un selfie ma la ringhiera cede: volo di 25 metri, una morte atroce

Cede la ringhiera mentre fa un selfie a Bali, in Indonesia: così è morto un turista italiano di 47 anni, che si trovava all'estero in vacanza insieme alla compagna. Dopo che la ringhiera a cui era poggiato è crollata, l'uomo è precipitato per 25 metri. Si tratta di Giancarlo Zicari, ingegnere di 49 anni, originario di Matera ma residente da anni a Pisa. A riportare la notizia il quotidiano Il Tirreno.

Zicari stava facendo una foto ricordo con la fidanzata nella zona delle cascate di Gajah Mas, nel distretto di Baturiti. I due si sono appoggiati ad un'inferriata che però non ha retto, facendo precipitare la coppia. La donna, rimasta incosciente per circa un'ora, quando ha ripreso conoscenza si è accorta che il compagno era morto e ha dato l'allarme. L'incidente è avvenuto ieri mattina quando in Italia erano circa le 5:30.

"Domenica, intorno alle 10:45 ora di Bali, la vittima e la fidanzata hanno lasciato l'Homm Saranam Hotel per una passeggiata a Villa Gajah Mas a Banjar Baturiti Kelod – ha spiegato I Gusti Made Berata, responsabile delle relazioni pubbliche della polizia di Tabanan - prima di raggiungere la loro destinazione, si erano fermati a fare la spesa in un mercato. Verso le 11:15, la coppia ha continuato il suo viaggio verso la cascata, situata circa 500 metri sotto la villa. Verso le 11:20, hanno raggiunto una terrazza con due sedie di legno e una recinzione di ferro per impedire ai visitatori di cadere. La vittima ha quindi suggerito di scattare un selfie con la cascata sullo sfondo, usando la recinzione come supporto. Tuttavia, la recinzione ha ceduto sotto il loro peso, facendo cadere sia la vittima che la sua ragazza dalla terrazza, un salto di circa 25 metri".