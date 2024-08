Uss Georgia, il sottomarino nucleare con 154 missili cruise: dove è diretto, tensione nel Mediterraneo

11 agosto 2024 a

Un sottomarino nucleare con 154 missili cruise a bordo, lo USS Georgia, è stato inviato dagli Stati Uniti nel Mediterraneo come una sorta di avvertimento a Iran e Hezbollah, la cui rappresaglia contro Israele per l'uccisione del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, è attesa ormai da giorni. Il sottomarino americano rappresenta una vera e propria potenza di fuoco. Ognuno dei missili che trasporta ha una testata con 450 chili di esplosivo e può colpire a circa 1.500 chilometri di distanza.

Le missioni di questo sottomarino in genere vengono tenute segrete. Ma non questa volta. E il motivo è chiaro: gli Usa vogliono trasmettere un messaggio chiaro a Iran ed Hezbollah libanesi. Questo, tra l'altro, potrebbe essere il segno che l'allarme per la rappresaglia della milizia sciita stia tornando altissimo. Il 2 agosto scorso il responsabile americano della Difesa, Lloyd Austin, aveva comunque annunciato dei rinforzi proprio per fronteggiare la minaccia di ritorsione contro Israele.

La Us Navy ha spiegato che - oltre a svolgere esercitazioni con gli incursori italiani e britannici - il sottomarino ha fatto manovre con la task force dei marines che si trova nella zona di Cipro. L'ultimo attacco dell'Iran contro Israele risale alla notte del 13 aprile, quando Teheran ha lanciato un centinaio di ordigni balistici contro Tel Aviv. Anche se poi la metà è precipitata per guasti tecnici mentre circa 40 sono stati distrutti dalle difese.