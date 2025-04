Dazi, la Cina si prepara a uno "scenario estremo"

La Cina si prepara a uno "scenario estremo" nella guerra commerciale con gli Stati Uniti. "E' essenziale rafforzare sia la riflessione sui risultati finali che quella sugli scenari estremi, con una forte attenzione alla prevenzione e al disinnesco dei rischi commerciali", si legge in una dichiarazione del Ministero del Commercio.

Nel frattempo Pechino ha concesso alcune esenzioni tariffarie sull'import dagli Usa e starebbe valutando, insieme al ministero del Commercio, l'ipotesi di eliminare altri dazi ora al 125%, come misure di sollievo per le aziende colpite dalla guerra commerciale americana. Michael Hart, capo della Camera di Commercio Usa in Cina, come riporta il Financial Times, ha detto che l'import di prodotti sanitari sarebbe sotto revisione per possibili esenzioni. Le aziende di settori come aviazione e prodotti chimici industriali, invece, hanno riferito che alcuni dei prodotti hanno strappato la sospensione, mentre i media locali hanno riferito di misure simili per alcuni microchip.