Australia, elicottero si schianta sul tetto dell'hotel: eliche in piscina, panico tra i turisti

Dramma e fuggi fuggi all'hotel Hilton a Cairns, nel nord dell'Australia. La notte scorsa, intorno all'1.50, un elicottero si è schiantato sul tetto dell'albergo provocando un incendio e scatenando il panico generale. Alcuni video, che hanno immortalato l'impatto, sono diventati virali sui social. In uno di questi si vede una densa colonna di fumo alzarsi dal tetto dell'edificio. Morto il pilota, l'unico a bordo del velivolo, mentre centinaia di ospiti della struttura sono stati evacuati per via del rogo originatosi dallo schianto.

Le autorità australiane hanno spiegato in un comunicato stampa che "il pilota e unico occupante dell'aereo è stato localizzato e dichiarato morto: sono in corso accertamenti forensi per identificarlo formalmente". Dopo l'impatto, una delle pale del velivolo è caduta nella piscina dell'hotel, come riferito dai servizi di emergenza locali. Due le persone ferite e trasportate in ospedale in condizioni stabili. Un'altra elica è caduta invece sul piazzale dell'hotel, davanti all'edificio, ma secondo la polizia lì nessuno sarebbe rimasto ferito.

Dopo l'evacuazione dall'hotel DoubleTree by Hilton, sul posto sono giunti gli investigatori dell'Ufficio australiano per la sicurezza dei trasporti. Il luogo interessato da questo grave incidente è la città costiera di Cairns, popolare destinazione turistica situata nel nordest dello stato australiano del Queensland.