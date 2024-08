Spagna, entra nel supermercato su un cavallo per fare la spesa: il video virale

21 agosto 2024 a

a

a

Sarà stato di corsa l'uomo che è entrato dentro a un piccolo supermercato in sella a un cavallo bianco lasciando tutti i presenti senza parole. Il bizzarro episodio è successo a Elche, in Spagna.

L'uomo, senza maglietta e con i calzoncini corti ha fatto un ingresso davvero cinematografico. La polizia locale giunta sul posto ha invitato l'uomo a scendere dal suo cavallo, ma il fantino se n'è andato via galoppando. "Dopo aver completato gli acquisti a piedi - riporta la Vanguardia - il giovane è risalito sul cavallo e se n'è andato galoppando, lasciando i residenti increduli".

La bimba di 8 anni prende a bastonate il ladro nel supermercato di papà. Il video che fa il giro del mondo | Guarda

L'uomo si era recato a torso a nudo per fare la spesa quando qualcuno vedendo l'uomo in sella al cavallo aggirarsi tra i scafalli ha deciso di chiamare le forze dell'ordine che pero, appunto, non sono riuscite a fermare il cavaliere. In Italia invece a fare il giro del web fu un cavallo marrone che in completa autonomia entrò all'interno del supermercato Eurospin.

I fatti rislagano al 2022. Il cavallo si è aggirato per alcuni minuti tra le corsie e gli scaffali del supermercato lasciando anche in quell'occasione tutti i presenti scioccati e a bocca aperta.

La bimba di 8 anni prende a bastonate il ladro nel supermercato di papà. Il video che fa il giro del mondo | Guarda