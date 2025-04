Immigrazione, le intercettazioni-choc dei trafficanti: "Se diventano succo..."

Incastrati "come pomodori". "Che almeno non si schiaccino prima di arrivare in Spagna": queste affermazioni agghiaccianti le avrebbe fatte uno dei trafficanti che gestivano il flusso di migranti stipati nei camion. E sono state captate in una telefonata intercettata dalla Guardia civile spagnola. "Se devono diventare succo, che lo diventino in Spagna": questo l'auspicio di un altro trafficante. Per loro, insomma, era sufficiente che non morissero prima.

Sotto accusa ci è finita un’organizzazione internazionale radicata tra Cartagena, Timișoara e la provincia marocchina di Taourirt, il cui meccanismo era piuttosto avviato. Venivano chiesti 6mila euro per partire e altri 5mila per avanzare, senza nessuna garanzia e nessun rimborso. A smantellare il tutto è stata la cosiddetta operazione Tashira, portata a termine nel 2024 dopo due anni d’indagine tra Spagna, Romania e Marocco.